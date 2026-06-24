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هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۵ نسبت به مواج شدن دریای خزر و وزش باد شدید در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران، صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، از عصر امروز چهارشنبه سوم تا صبح روز جمعه پنجم تیر، با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، دریای خزر در محدوده استان مازندران مواج و همراه با وزش باد شدید خواهد بود.
حسینعلی محمدی، افزود: در این مدت، سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۴۷ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۵۸ کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده و ارتفاع موج نیز در برخی مناطق به بیش از ۳ متر خواهد رسید که میتواند مخاطرات جدی برای فعالیتهای دریایی به همراه داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران ضمن تأکید بر احتمال غرق شدن شناگران، قایقهای تفریحی و شناورهای صیادی، اختلال در تردد شناورها، عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر، آسیب به سازههای دریایی، پارگی تورهای صیادی و خسارت به تأسیسات پرورش ماهی در قفس، از تمامی شهروندان، گردشگران، صیادان و فعالان دریایی خواست از هرگونه فعالیت در دریا خودداری کنند.
وی گفت: بر این اساس، شنا، قایق سواری، فعالیتهای تفریحی دریایی و صیادی در مدت فعالیت این سامانه جوی ممنوع بوده و به بهره برداران بنادر، شرکتهای کشتیرانی، صیادان و دستگاههای مسئول توصیه میشود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را اتخاذ کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از دستگاههای اجرایی، فرمانداریهای ساحلی، نیروهای امدادی و خدماتی خواست با حفظ آمادگی کامل، نسبت به اطلاع رسانی عمومی و مدیریت شرایط احتمالی اقدام کنند.