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با هدف ترویج فرهنگ حل اختلاف و کاهش فشار بر مراجع قضایی، دادگاههای صلح تشکیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: در سال ۱۴۰۳، دادگاههای صلح با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و تسهیل در حل اختلافات میان مردم تشکیل شدند.
باقری افزود: دادگاههای صلح با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و کمک به حلوفصل اختلافات مردمی تشکیل شدند. این محاکم با رویکردی متفاوت نسبت به رسیدگیهای قضایی، تلاش میکنند تا بسیاری از دعاوی از طریق گفتوگو، تفاهم و سازش میان طرفین حلوفصل شود و از ارجاع پروندهها به مراحل طولانیتر قضایی جلوگیری شود.