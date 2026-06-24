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ژیمناستهای تیمملی ترامپولین زنان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین زنان به میزبانی استان البرز برگزار شد و در پایان، نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شدند.
این مسابقات با حضور ۷ ژیمناست و در سه مرحله برگزار شد. پس از ارزیابی عملکرد شرکتکنندگان، یلدا حسنشکوتی از استان قزوین و فاطمه توسلی از استان یزد به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی انتخاب شدند. همچنین بهاره مصلایی از جزیره کیش به عنوان ژیمناست ذخیره در ترکیب تیم ملی قرار گرفت.
در جریان این رقابتها، وجیهه نقوی نایبرئیس فدراسیون نیز از نزدیک مسابقات را تماشا کرد و در جریان روند برگزاری و عملکرد ورزشکاران قرار گرفت. این انتخابی با هدف تعیین ترکیب نهایی تیم ملی ترامپولین زنان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان قهرمانی آسیا تیم یلدا حسنشوکتی و شقایق چراغی عنوان نایبقهرمانی آسیا و نشان نقره این مسابقات را به دست آوردند که نخستین نشان رسمی بینالمللی زنان ژیمناست ایران پس از انقلاب اسلامی است و با همین نشان سهمیه ناگویا را کسب کردند.
ترامپولین ایران در بازیهای آسیایی ناگویا دو سهمیه در بخش مردان نیز دارد.