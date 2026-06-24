اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: از امروز تا اوایل هفته آینده، احتمال رشد ابر‌های همرفتی و وقوع رگبار‌های بهاری همراه با رعدوبرق در مناطق شمالی و بخشی از مناطق مرکزی استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی در تازه‌ترین گزارش خود، از تغییر شرایط جوی در سطح استان خبر داد و نسبت به وقوع بارش‌های پراکنده و پدیده‌های جوی شدید در روز‌های آتی هشدار داد.

بر اساس داده‌های هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته، نیمه شمالی استان شاهد رگبار‌های بارانی بوده است که در این میان، ایستگاه چالدران با ثبت ۸ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

طبق تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی، با فعالیت امواج بارشی تراز میانی جو، از امروز تا اوایل هفته آینده، احتمال رشد ابر‌های همرفتی و وقوع رگبار‌های بهاری همراه با رعدوبرق در مناطق شمالی و بخشی از مناطق مرکزی استان وجود دارد. همچنین، احتمال وزش باد‌های شدید و بارش تگرگ در مناطق مستعد پیش‌بینی شده است.

با توجه به صدور هشدار‌های زرد و نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی، با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، شهروندان به‌ویژه در نیمه شمالی استان، باید خود را برای احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها آماده کنند.

در بخش دما، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند دمای هوا تا پایان هفته جاری در سطح استان با کاهش نسبی همراه خواهد بود. شایان ذکر است که در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه بوکان با ۳۵.۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین و ایستگاه چالدران با ۱۱.۴ درجه، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.