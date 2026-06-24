معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از تصادف دو خورو سواری پراید و تیبا در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین و مصدومیت ۹ نفر خبر داد.

۹ مصدوم بر اثر تصادف دو خودرو سواری در آزادراه زنجان–قزوین

۹ مصدوم بر اثر تصادف دو خودرو سواری در آزادراه زنجان–قزوین



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اصغری گفت:امروز گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین (لاین شمالی) به مرکز عملیات اضطراری استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر از پایگاه امداد و نجات شهید صنعتکار ابهر به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ادامه داد: این سانحه ۹ مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ نفر از مصدومان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

علی اصغری گفت: ۶ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.