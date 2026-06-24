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معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان از تصادف دو خورو سواری پراید و تیبا در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین و مصدومیت ۹ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اصغری گفت:امروز گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین (لاین شمالی) به مرکز عملیات اضطراری استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی هلالاحمر از پایگاه امداد و نجات شهید صنعتکار ابهر به محل حادثه اعزام شدند.
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان ادامه داد: این سانحه ۹ مصدوم داشت که نجاتگران هلالاحمر پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ نفر از مصدومان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.
علی اصغری گفت: ۶ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.