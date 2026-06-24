به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد هادی فرح‌زادی، رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد گفت: شواهد علمی نشان می‌دهد که بخش عمده عوامل مؤثر بر سلامت مردم، خارج از نظام سلامت شکل می‌گیرد و به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های اجتماعی، بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و محیطی وابسته است. از این رو، تحقق سلامت پایدار نیازمند حکمرانی یکپارچه و مشارکت همه بخش‌های اثرگذار در جامعه است.

وی افزود: در این میان، «کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده» به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های حکمرانی سلامت در استان، نقش محوری در ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و تبدیل مسائل سلامت به تصمیمات اجرایی ایفا می‌کند. این کارگروه بستری فراهم می‌آورد تا ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و اجرایی دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و برای چالش‌های سلامت‌محور، راهکار‌های مشترک و عملیاتی طراحی شود.

فرح‌زادی ادامه داد: کارکرد این ساختار فراتر از برگزاری جلسات اداری است. در واقع، کارگروه نقطه اتصال میان بدنه کارشناسی و نظام تصمیم‌گیری استان محسوب می‌شود؛ جایی که مسائل مبتنی بر شواهد و نیاز‌های واقعی جامعه بررسی شده و پس از طی فرآیند کارشناسی، در سطح مدیریتی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. این فرآیند از گروه‌های کاری تخصصی آغاز می‌شود، در کارگروه استانی به ریاست استاندار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به سیاست‌گذاری، تأمین منابع یا اصلاحات ساختاری، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری می‌شود.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: تجربه نشان داده است که بسیاری از چالش‌های سلامت، از بیماری‌های غیرواگیر گرفته تا مسائل مرتبط با ایمنی مواد غذایی، سلامت محیط، آسیب‌های اجتماعی و عوامل خطر سلامت، تنها از طریق همکاری و هم‌افزایی بین دستگاهی قابل حل هستند. از همین رو، نگاه سلامت‌محور باید به یکی از مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌سازی در همه بخش‌ها تبدیل شود.

وی گفت: در ماه‌های اخیر، موضوعاتی نظیر کنترل و پیشگیری از تب مالت، سلامت محصولات کشاورزی و بازنگری اسناد بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، از مهم‌ترین محور‌های مورد بررسی در این کارگروه بوده است.

فرح‎‌‌زادی ادامه داد: انتظار می‌رود شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، مسائل و چالش‌هایی را که نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، مداخله استانی یا پیگیری در سطح ملی هستند، از طریق دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان مطرح کنند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی موجود، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر و اقدام هماهنگ فراهم شود.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در پایان افزود: حکمرانی مطلوب سلامت زمانی محقق خواهد شد که سلامت به عنوان یک مسئولیت مشترک و یک سرمایه اجتماعی در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد؛ رویکردی که کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده بستر تحقق آن در سطح استان است.