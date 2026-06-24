به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در جنگ تحمیلی چهل روزه به ابتکار استاندار هرمزگان، برای نخستین بار در کشور، متقاضیان با قایق‌های سبک در تجارت خرد، کالا‌های مصرفی را از کشور‌های همسایه وارد بازار استان و کشور کردند.

محمد آشوری استاندار هرمزگان به مدیران عضو قرارگاه راهبری اقتصادی، توصیه کرد، هر چه سریعتر زمینه راه اندازی نخستین اتحادیه قایق‌های سبک فعال در تجارت خرد را فعال کنند.

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خلیل قاسمی رئیس سازمان صمت هرمزگان هم گفت: ساماندهی این قایق‌ها و شناسایی و آماده سازی بنادر کوچک، برای تجارت خرد، تا ده روز آینده عملیاتی می‌شود.

بررسی قیمت کالا‌ها و اقلام پرمصرف خانوارها، دیگر دستور کار نشست راهبری اقتصادی هرمزگان بود.

در این بررسی‌ها اعلام شد، روند قیمت مرغ در هرمزگان در مقایسه با یک ماه گذشته از امروز کاهشی شده است.

به گفته محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، امروز مرغ زنده، هر کیلو ۲۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد، اما این قیمت، ضرر تولید کنندگان را به دنبال اورده که برای جبران ضرر در بخش تولید، قرار شد، شرکت امور پشتیبانی دام هرمزگان، هر کیلو مرغ زنده را از مرغداران استان، کیلویی ۲۴۰ هزار تومان بخرد.

در نشست قرارگاه راهبری اقتصادی هرمزگان و در ادامه بررسی بازار، موجودی گوشت قرمز در استان هم بررسی و عنوان شد، ذخایر راهبردی گوشت قرمز، به مقدار مصرف روزانه ۲۰ تن، در استان کافی است.

قیمت برنج خارجی هم در استان کاهشی و نرخ میوه و تره بار پر مصرف در هرمزگان هم یا ثابت است و یا رو به کاهش ارزیابی شد.

طیبی مدیر کل تعزیرات حکومتی هرمزگان هم گفت: در جنگ چهل روزه پنج هزار پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که ارزش ریالی جرایم آن ۳۴ میلیارد تومان است و از نیاز‌های هرمزگان ایجاد مجتمع نظارتی در حوزه بازار است.

فرماندار شهرستان بندرلنگه هم در ارتباط زنده تصویری، واگذاری زمین به بخش خصوصی، برای تخلیه و بارگیری بیشتر و سریعتر خودرو‌های ترانزیتی و انواع کالا را خواستار شد.