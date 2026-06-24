پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به راه اندازی قطار عشق گفت: استفاده از زیرساختهای ریلی برای انتقال گردشگران، میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح گردشگری مذهبی در استان زنجان ایفا کند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید میکائیل موسوی، با اشاره به ورود این قطار به ایستگاه زنجان در ساعت ۱۴ ظهر ۲ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: این قطار که با عنوان “کاروان عشق” سازماندهی شده بود، با هدف تسهیل سفر زائران و شرکت در یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی استان، از پایتخت به سمت زنجان اعزام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود:هدف اصلی از اعزام این قطار، فراهم کردن امکان حضور رایگان و راحت گردشگران مذهبی در مراسم بزرگ “دسته یومالعباس” در حسینیه اعظم زنجان بود.
وی گفت: حسینیه اعظم همواره کانون توجه شیعیان و یکی از قطبهای اصلی برگزاری تجمعات مذهبی در استان زنجان محسوب میشود و برگزاری این سفر با هدف بهرهمندی حداکثری از این ظرفیتهای معنوی صورت گرفته است.
موسوی خاطرنشان کرد: برنامهی این گروه از گردشگران پس از اتمام مراسمهای مذهبی و شرکت در دسته یومالعباس، ساماندهی شده بود. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این کاروان پس از اتمام مراسمها و بهرهمندی از فضای معنوی حسینیه اعظم، در ساعت ۲۰ همان روز به تهران برگشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: تاکید کرد که تداوم این دست اقدامات و استفاده از زیرساختهای ریلی برای انتقال گردشگران، میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح گردشگری مذهبی در استان زنجان ایفا کند و باعث شناسایی بیشتر ظرفیتهای معنوی و تاریخی این استان در سطح کشور شود.