به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رضا گوهری رفعت با بیان اینکه با هوشیاری مأموران یگان حفاظت شهرستان رزن، یک متخلف صید غیرمجاز پرندگان در اراضی کشاورزی روستای گلستان از توابع شهرستان درگزین شناسایی و دستگیر شد افزود: در این زمینه مأموران یگان حفاظت، موفق به شناسایی فردی شدند که اقدام به زنده‌گیری ۱۰ قطعه پرنده طرقه (چکاوک) کرده بود.

او با تأکید بر حساسیت فصل کنونی در چرخه حیات وحش، تاکید کرد: با توجه به افزایش احتمال تخلفات زیست‌محیطی در این ایام، گشت‌های کنترلی یگان حفاظت با دقت مضاعف انجام می‌شود و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به آسیب به پرندگان و حیات‌وحش شود، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد شد.