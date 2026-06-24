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همزمان با تاسوعای حسینی، مردم استان سمنان با گرامیداشت مقام حضرت اباالفضل العباس (ع)، بر الگوگیری از وفاداری، ولایتمداری، ایثار و دلاوری علمدار کربلا در میدانهای مقاومت و دفاع از وطن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) در فرهنگ عاشورا، وفاداری، غیرت، ایثار و ولایتمداری را مهمترین درس مکتب حضرت عباس (ع) برای جامعه امروز دانستند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند تاسوعای امسال علاوه بر یادآوری رشادتهای علمدار کربلا، یادآور دلاورمردان و فرماندهانی است که در میدان نبرد با تأسی به حضرت عباس (ع) برای دفاع از اسلام، انقلاب و وطن جانفشانی کردند.