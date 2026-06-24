گیلانیان مومن دیشب و امروز با حضور در تجمعات و دسته‌های عزاداری، مراسم تاسوعای حسینی با شور و شعور تمام برگزار کردند.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم شهر‌ها و بخش‌های مختلف گیلان دیشب و امروز در سوگ امام حسین (ع) و یاران باوفایش، خیابان‌ها را با پای پیاده طی کردند و با برگزاری مراسم عزاداری، نوحه خوانی و سینه زنی، عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین (ع) و خاندان مطهر پیامبر مکرم اسلام (ص) ابراز کردند.

بیش از هزار و ۴۰۰ سال است که ماتم و عزای شهادت فرزندان پیامبر به ویژه حضرت امام حسین (ع) از قلب بندگان مومن خداوند بیرون نرفته است و هر سال برای زنده نگه داشتن واقعه جانگداز تاسوعا و عاشورای حسینی، آنچه در توان دارند به کار می‌بندند.