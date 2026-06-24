به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: هم‌زمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، روزی که یادآور ایثار و آزادگی سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، آیین اقامه نماز ظهر عاشورا با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و عزاداران حسینی در مرکز استان مازندران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری گفت: این مراسم عبادی و سیاسی، روز پنجشنبه، ۴ تیرماه ۱۴۰۵، در میدان آئینی امام حسین (ع) ساری، برگزار خواهد شد و نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله محمدی‌لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران اقامه می‌شود.

وی ضمن دعوت از عموم مردم مؤمن و هیئت‌های عزاداری برای حضور در این اجتماع معنوی، تأکید کرد: اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا، نماد وحدت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای نهضت کربلا و تبعیت از سیره امام حسین (ع) در اقامه نماز اول وقت است.

اصغری بیان کرد: در حاشیه این مراسم، برنامه‌های سوگواری و مرثیه‌خوانی نیز با حضور مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) برگزار خواهد شد تا جلوه‌ای از شور و شعور حسینی در سراسر استان به نمایش درآید.