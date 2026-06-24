دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر اهمیت و اولویت تبلیغ، اظهار کرد: روحیه تبلیغ رفتن در حوزه‌های علمیه باید افزایش پیدا کند و اگر طلبه‌ای تبلیغ نمی‌رود، مصداق ترک وظیفه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیت الله محمدمهدی شب زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین رفیعی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه و مسئول قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، گفت: روحیه تبلیغ رفتن در حوزه‌های علمیه باید افزایش پیدا کند و اگر کسی تبلیغ نمی‌رود، مصداق ترک وظیفه باشد و طلبه‌ای که تبلیغ نمی‌رود پیش خودش سرافکنده باشد.

آیت الله شب زنده دار افزود: نظام آموزشی حوزه، گاهی باعث می‌شود طلاب و استادی که شایسته‌اند که در ایام تبلیغ به تبلیغ بروند، به خاطر تدریس یا تدرس در ایام ماه مبارک رمضان و محرم در قم می‌مانند.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: باید مانند گذشته، مردم عهده‌دار دعوت از مبلغین باشند و این فرهنگ احیا بشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که امروز مردم از عالِم دین، عامل بودن را متوقع هستند، تصریح کرد: نباید به تبلیغ، مانند حرفه و منبع درآمد نگاه کنیم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد:محتوای تبلیغی مبلغین باید متناسب با نیاز‌های جامعه، دارای غنای علمی باشد.

آیت الله شب زنده‌دار اضافه کرد: از جمله سنت‌هایی خوبی که در گذشته وجود داشت این بود که طلاب یک منطقه تحت نظر فضلای سرآمد آن منطقه در قم، بر اساس موضوعاتی که معین می‌شد، منبر می‌رفتند و این منافع زیادی برای آنها داشت.