به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه چهار، نمایش تلویزیونی «پیر وفا» را هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

این مجموعه شش قسمتی درباره زندگی و فداکاری‌های «هانی بن عُروه» است که جانش را برای کمک به امام حسین (ع) و مسلم بن عقیل فدا می‌کند.

مستند «سلسله‌ها»، امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش می‌شود. هر قسمت از این‌مجموعه درباره زندگی و تهدیدات علیه یک حیوان رو به انقراض است.

«عملیات ویژه نجات»، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه سلامت پخش‌می‌شود. این مجموعه تلاش‌های گروهی از امدادگران در پی بروز یک حادثه را نمایش می‌دهد.

«دوربین امید»، هر شب ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه از شبکه امید پخش می‌شود. در هر قسمت از این برنامه، نوجوانان درباره نگاه، احساس و برداشت خود از چهره‌های مختلف عاشورا سخن می‌گویند.