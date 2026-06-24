کشف ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم سموم کشاورزی فاقد مجوز در الیگودرز
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مقدار ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم سموم کشاورزی خارجی فاقد مجوز از یکدستگاه کامیون در الیگودرز کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه کامیون حامل بار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، مقدار ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم سموم کشاورزی خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از بررسی کارشناسان، ارزش محموله کشفشده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.