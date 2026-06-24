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مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۵۷ هکتارزمین کشاورزی و غیرکشاورزی در استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حامد شکوهی افزود: از این شمار ۱۸ مورد واگذاری زمین کشاورزی به مساحت ۳۷۰ هکتار و ۲۸ مورد واگذاری زمین غیرکشاورزی به مساحت ۱۸۶ هکتار است.
وی گفت: شهرستان بندرعباس با اختصاص ۳۴۰ هکتار، رتبه نخست واگذاری در استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: پس از بندرعباس، شهرستان میناب با ۱۲۹ هکتار و شهرستان بندرلنگه با ۴۴ هکتار در رتبههای دوم و سوم این حوزه قرار دارند.
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شکوهی با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع زمین در توسعه اقتصادی و تولیدی گفت: این مدیریت با تسهیل فرآیندهای قانونی و تسریع در صدور مجوزها، برای اجرای طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.
وی افزود: استفاده هدفمند از زمین و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد، نقش کلیدی در تقویت بنیانهای اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار استان ایفا میکند.