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هواشناسی برای استان مرکزی در پنج روز آینده آسمانی صاف، همراه با وزش باد پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی شرایط جوی پیش رو گفت: مطابق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی وضع هوا در پنج روز آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستانهای زرندیه و ساوه) وزش بادهای نسبتا شدید در ساعات شب پیش بینی میشود که احتمال خیزش گردوخاک محلی در این مناطق طی این مدت وجود دارد.
دمای هوا در دو روز پایانی هفته مقداری کاهش خواهد یافت.