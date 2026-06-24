روزنامه پاکستانی داون نوشت: در روابط بین‌الملل، نماد‌ها و نشانه‌ها اهمیت زیادی دارند و اینکه نخستین سفر خارجی رئیس جمهور ایران پس از پایان جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی به پاکستان انجام شده، خود به‌تنهایی حامل معانی فراوانی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روزنامه پاکستانی داون در سرمقاله‌ای با عنوان «سفر پزشکیان» با پرداختن به سفر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، این سفر را حامل پیام‌های مهم دیپلماتیک توصیف کرد و نوشت: در روابط بین‌الملل، نماد‌ها و نشانه‌ها اهمیت زیادی دارند و اینکه نخستین سفر خارجی رئیس جمهور ایران پس از پایان جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی به پاکستان انجام شده، خود به‌تنهایی حامل معانی فراوانی است.

این روزنامه با اشاره به استقبال گرم مقام‌های عالی رتبه غیرنظامی و نظامی پاکستان از رئیس جمهور ایران و هیئت همراه او در اسلام‌آباد، تاکید کرد: هرچند روابط دو کشور همواره دوستانه بوده، اما اکنون به نظر می‌رسد احترام و نگاه تازه‌ای نسبت به پاکستان در داخل ایران شکل گرفته است؛ به ویژه پس از آنکه اسلام‌آباد در کمک به پایان دادن به تجاوز علیه همسایه غربی خود نقشی مهم ایفا کرد.

داون در ادامه با اشاره به افزایش اعتماد میان تهران و اسلام‌آباد نوشت: نشانه این اعتماد آن است که ایران، پاکستان را برای گفت‌و‌گو با آمریکایی‌ها در ماه آوریل بر دیگر گزینه‌ها ترجیح داد.

این روزنامه افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که این فضای مثبت و حسن نیت ایجاد شده، به تعاملی عمیق‌تر و گسترده‌تر در روابط دوجانبه تبدیل شود.

سرمقاله داون با اشاره به اینکه در هر دو کشور همواره تمایل برای بهبود روابط وجود داشته، تصریح کرد: ایران و پاکستان نه تنها دارای مرزی طولانی هستند، بلکه پیوند‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی عمیقی نیز با یکدیگر دارند.

با این حال به نوشته این روزنامه، تحولات ژئوپلیتیکی در سال‌های گذشته مانع از توسعه مطلوب روابط شده است؛ به طور مشخص، پاکستان به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا در برقراری تجارت رسمی با ایران با احتیاط رفتار کرده، هرچند تجارت غیررسمی میان دو کشور همواره جریان داشته است.

داون در ادامه با اشاره به تحولات جدید در روابط ایران و آمریکا نوشت: اکنون با آغاز روند کاهش تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پنجره‌ای تازه برای پاکستان و دیگر کشور‌ها گشوده شده تا بتوانند به‌صورت رسمی و آشکار با ایران تجارت کنند.

این روزنامه یادآور شد که در تفاهم‌نامه‌ای که میان واشنگتن و تهران در دست بررسی است، به پایان یافتن «تحریم‌های ثانویه» نیز اشاره شده است؛ موضوعی که برای کشور‌هایی مانند پاکستان اهمیت فراوانی دارد، زیرا این کشور‌ها در صورت تجارت با ایران ممکن است با محدودیت در دسترسی به بازار آمریکا روبه‌رو شوند.

این روزنامه پاکستانی همچنین با اشاره به بیانیه وزارت خارجه پاکستان درباره سفر رئیس جمهور ایران نوشت: «طیف کامل روابط دوجانبه» در دستور کار این سفر قرار داشته و موضوعاتی، چون تجارت، انرژی، امنیت مرزی و اتصال منطقه‌ای از جمله محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌ها بوده است.

سرمقاله داون در بخش دیگری از این مطلب، از خط لوله گاز ایران و پاکستان به‌عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های آغاز فصل جدید روابط نام برد و نوشت: شاید بهترین نقطه شروع برای تعمیق همکاری ها، ازسرگیری کار بر روی این پروژه باشد.

این روزنامه با یادآوری اینکه بخش ایرانی این خط لوله تکمیل شده، افزود: تهران به دلیل عمل نکردن پاکستان به تعهدات خود، پرونده‌ای داوری علیه اسلام‌آباد در فرانسه گشوده است. به نوشته داون، این مانع در روابط دو کشور می‌تواند از طریق تدوین یک برنامه دوجانبه و سودمند برای ازسرگیری پروژه برطرف شود.

داون همچنین بر ضرورت تقویت کانال‌های رسمی تجارت، به ویژه در مناطق مرزی، تأکید کرد و نوشت: چنین اقدامی می‌تواند برای جوامع ساکن در دو سوی مرز منافع فراوانی به همراه داشته باشد.

این روزنامه افزود: مسائل مربوط به امنیت مرزی که یکی دیگر از عوامل تنش و نارضایتی در روابط دو کشور بوده، نیز می‌تواند از طریق همکاری و تلاش‌های مشترک حل و فصل شود.

در جمع بندی این سرمقاله، داون با توصیف ایران و پاکستان به‌عنوان «شرکای طبیعی تجاری» نوشت که افزایش حجم تجارت، همراه با گسترش همکاری‌های دوجانبه در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به تحکیم هرچه بیشتر روابط دو کشور کمک کند.

این روزنامه در پایان تأکید کرد که تهران و اسلام‌آباد باید از این فرصت نوظهور برای بازتعریف و ارتقای روابط خود نهایت استفاده را ببرند.