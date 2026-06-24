به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مراسم روز عاشورا نیز در حرم مطهر امام زاده سید مظفر (ع)، امام زاده شاه محمد تقی (ع) و مسجد جامع برگزار می‌شود

حجت السلام والمسلمین غلامعلی کاظمی افزود: شام غریبان بصورت متمرکز در گلزار شهدای بندرعباس برگزار می‌شود.

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رئیس ستاد اقامه نماز جمعه بندرعباس نیز گفت: نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان، در مسجد جامع بندرعباس برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید فاطمی افزود: پس از نماز ظهر عاشورا نیز مراسم عزاداری و اطعام حسینی برگزار می‌شود.