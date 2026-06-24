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فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۸۳۸ کیلو تریاک در عملیات لحظاتی قبل پلیس سه شهرستان حوزه جنوب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار "جلیل موقوفه ئی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر کهنوج بر اساس اقدامات اطلاعاتی پلیس یکی از استانهای شمالی کشور از ورود یک محموله سنگین مواد مخدر به حوزه جنوب استان کرمان مطلع و با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مرکز استان و چند شهرستان همجوار وارد عمل شدند.
وی افزود: در این راستا تیمهای عملیات پلیس با ردزنیهای تخصصی، آخرین محل تردد خودروی حامل مواد را در محدوده یکی از مناطق روستایی دوردست حوزه کهنوج و رودبارجنوب شناسایی و با استقرار چند تیم در مسیرهای احتمالی، سد راه این خودرو شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: طی این عملیات که با چندین کیلومتر تعقیب و مراقبت و تیراندازی سرنشینان این خودرو به سمت ماموران و آتش پرحجم ماموران همراه بود خودروی حامل مواد متوقف و از آن ۸۳۸ کیلوگرم تریاک کشف شد که عملیات پاکسازی منطقه برای دستگیری متهمان در حال انجام است.