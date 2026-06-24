

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کاروان نینوا نمادی از ورود کاروان امام حسین (ع) به کربلا است که هر ساله به همت هیئت فرهنگی روستای کارشک از خضری دشت بیاض به سمت امام زاده عبدالله روستای کارشک حرکت می‌کند.

مسئول کاروان نمادین نینوای روستای کارشک گفت: در این کاروان تلاش شده است با بهره‌گیری از نماد‌هایی که یادآور مسیر و پیام‌های نهضت سیدالشهدا (ع) از مکه تا کربلا هستند، بخشی از سختی‌ها و مصائب اهل‌بیت (ع) برای مردم روایت شود.

رضوانی افزود: شتر، اسب، محمل، گهواره و پرچم از جمله نشانه‌هایی هستند که در منابع تاریخی به آنها اشاره شده و در کاروان نینوا نیز برای ترویج فرهنگ عاشورا مورد استفاده قرار گرفته است.

در کاروان امسال حدود ۷ نفر شتر، ۱۰ پیاده نظام نمادین،۳ اسب و دیگر عناصر مرتبط با کاروان حسینی حضور دارند. خضری دشت بیاض به سمت امام زاده عبدالله روستای کارشک این شهر هر ساله حرکت می‌کند.