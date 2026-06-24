لویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین (ع) شهرستان بویراحمد گفت: سامانه ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در این مراسم فعال شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وبگاه اینترنتی به آدرس https://survey.porsline.ir/s/۲OWJhRUf نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سرهنگ حسین انوری افزود: چنانچه امکان دسترسی به سامانه برای برخی افراد فراهم نباشد، متقاضیان می‌توانند برای نام‌نویسی و حضور در مراسم با وسیله شخصی، به حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان بویراحمد مراجعه کنند.