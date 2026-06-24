همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در همدان، غرفه دوخت چادر به همت بانوان جهادی سپاه انصارالحسین استان تا یازدهم محرم دایر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این غرفه در قالب یک نذر فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و گسترش سبک زندگی عاشورایی در میدان امام خمینی، به شهروندان خدمات ارائه می‌کند.

در حاشیه این برنامه غرفه‌های دیگری نیز با موضوعات مشاوره جوانی جمعیت، عرضه محصولات فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی برپا شده است.

تجمعات شبانه در میدان امام خمینی همدان، هر شب با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در حاشیه این مراسم برای خانواده‌ها تدارک دیده شده است.