در جریان یک عملیات مشترک اداره مبارزه با تروریسم پاکستان (CTD) و پلیس در منطقه «لوئر دیر» واقع در ایالت خیبرپختونخوا، ۶ تروریست تحت تعقیب کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، بر اساس اعلام سخنگوی اداره مبارزه با تروریسم، افراد کشته شده در حملات علیه نیرو‌های امنیتی و همچنین شهادت یک نیروی پلیس دست داشته‌اند.

در این عملیات از مخفیگاه و محل حضور این افراد ۶ قبضه کلاشنکف و ۳ نارنجک دستی نیز کشف و ضبط شد.

پس از این عملیات بازرس کل پلیس ایالت خیبرپختونخوا و همچنین معاون بازرس کل اداره مبارزه با تروریسم با تمجید از نیرو‌های شرکت کننده، این عملیات را موفقیت‌آمیز توصیف کرده و تاکید داشتند که تا نابودی کامل تروریسم، عملیات امنیتی در سراسر ایالت ادامه خواهد داشت.

مقامات پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان همچنین اعلام کردند که در منطقه، عملیات جست‌و‌جو و پاکسازی همچنان ادامه دارد تا هرگونه تهدید احتمالی به طور کامل از بین برود.

در پی این عملیات «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان، «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور و «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان از عملکرد نیرو‌های پلیس در مقابله با تروریست‌ها قدردانی کردند.