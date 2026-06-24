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سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین از ثبت بیش از ۱۰۳ میلیون تردد در مسیرهای ارتباطی استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر هوشنگ حبیبی، با اشاره به آخرین آمار تردد ثبت شده در مسیرهای ارتباطی استان قزوین اظهار کرد: مطابق آمار مشابه سال گذشته مجموع تردد ثبت شده در جادههای استان ۱۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۰۹ مورد بوده که این رقم در سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۹۰ تردد افزایش یافته است.
وی افزود: مقایسه این آمار نشان میدهد که میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲ درصدی را تجربه کرده که بیانگر پویایی جریان حملونقل جادهای و افزایش جابهجایی مسافر و کالا در سطح استان است.
سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین با تاکید بر جایگاه راهبردی این استان در شبکه حملونقل کشور گفت: قرار گرفتن قزوین در مسیر کریدورهای مهم ارتباطی کشور موجب شده که بخش قابل توجهی از ترددهای بیناستانی و ترانزیتی از محورهای این استان انجام شود و از این رو، رصد مستمر حجم ترافیک و برنامهریزی برای ارتقای ایمنی و روانسازی تردد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با بهرهگیری از سامانههای هوشمند ثبت تردد و پایش مستمر وضعیت راهها، تلاش میکند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش ایمنی کاربران جادهای و تسهیل سفرهای برونشهری را فراهم کند.