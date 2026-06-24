به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر هوشنگ حبیبی، با اشاره به آخرین آمار تردد ثبت شده در مسیر‌های ارتباطی استان قزوین اظهار کرد: مطابق آمار مشابه سال گذشته مجموع تردد ثبت شده در جاده‌های استان ۱۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۰۹ مورد بوده که این رقم در سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۹۰ تردد افزایش یافته است.

وی افزود: مقایسه این آمار نشان می‌دهد که میزان تردد در محور‌های مواصلاتی استان قزوین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲ درصدی را تجربه کرده که بیانگر پویایی جریان حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش جابه‌جایی مسافر و کالا در سطح استان است.

سرپرست معاونت فنی و نظارت بر راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با تاکید بر جایگاه راهبردی این استان در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: قرار گرفتن قزوین در مسیر کریدور‌های مهم ارتباطی کشور موجب شده که بخش قابل توجهی از تردد‌های بین‌استانی و ترانزیتی از محور‌های این استان انجام شود و از این رو، رصد مستمر حجم ترافیک و برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد و پایش مستمر وضعیت راه‌ها، تلاش می‌کند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و تسهیل سفر‌های برون‌شهری را فراهم کند.