مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان قانونی است که بر نصب تجهیزات اندازه‌گیری تفکیکی و استفاده ترکیبی از انرژی خورشیدی در ساختمان‌های در دست احداث تاکید دارد و نتیجه اش کاهش چشمگیر هزینه‌های مشترکان خانگی است.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی كشور مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.

وزارت مسكن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است كه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان آن مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان می باشد.





