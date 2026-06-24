به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک سنگین را در برخی محور‌های منتهی به شمال کشور اعلام کرد: در جاده چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های سیاه بیشه و مرزن آباد، در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل لاسم تا گزنک و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده شهر‌های دماوند، پل سفید وهمچنین آزادراه قزوین – رشت حدفاصل بک باغی تا تونل شیرین سو و محدوده‌های لوشان، دولت آباد و امامزاده هاشم - ترافیک سنگین گزارش شد.

جاده قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه رشت – قزوین، آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس مسیر (شمال به جنوب) و جاده فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) تردد روان است.

ضمنا جاده‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.