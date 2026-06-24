

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و لزوم رعایت قوانین در نام‌گذاری واحد‌ها و مراکز تجاری، از تمام اصناف خراسان جنوبی درخواست کرد تا برای انتخاب نام و تابلو سردرب فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی خود، صرفاً از نام‌های مورد تأیید سامانه ملی پاسداشت زبان فارسی استفاده کنند.

رمضانی گفت: نام‌هایی که برای تابلو‌های اصناف تأیید می‌شوند، از طریق سامانه ملی پاسداشت زبان فارسی استعلام می‌شود از این رو توصیه می‌شود اصناف پیش از هرگونه اقدام، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، ابتدا به سامانه پاسداشت زبان فارسی به نشانی http://sardarasnaf.ir مراجعه کرده و نسبت به اخذ تأییدیه نام پیشنهادی اقدام کنند.

وی افزود: پس از دریافت تأییدیه از سامانه، درج نام و نصب تابلو بلامانع است و این فرآیند برای ثبت شرکت‌ها و برند‌ها نیز صدق می‌کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه گفت: بر اساس تبصره ۸ این قانون، تولیدکنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون، با اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الزام به تعویض علائم و تغییر اسامی با هزینه خود، تعطیل موقت محل کار و در نهایت لغو پروانه کار مواجه خواهند شد.

رمضانی افزود: بر اساس تبصره ۹ این قانون نیز، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از نصب و استفاده از علائم و تابلو‌هایی است که با این قانون مغایرت دارند.