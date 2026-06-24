مراسم عزاداری دهمین شب محرم (شب عاشورای حسینی) به صورت برخط از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت:مراسم روز عاشورا از ساعت ۸ از امامزاده شاه محمد تقی و ۹ صبح از امامزاده سید محمد و امیر نظام الدین شهرستان حاجی آباد به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش می‌شود.

محسن رئیسی افزود: نماز ظهر عاشورا ساعت ۱۱ و سی دقیقه از مسجد جامع پخش می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ اقامه نماز ظهر عاشورا در مسجد جامع بندرعباس

وی گفت: مراسم شام غریبان نیز ساعت ۱۹ و پانزده دقیقه از امامزاده سید محمد و امیر نظام الدین شهرستان حاجی آباد و ۲۰ و سی دقیقه از امامزاده سید مظفر بندرعباس و به روی آنتن می‌رود.