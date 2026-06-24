روضه خانگی به دلیل سادگی ظاهری در این سال‌ها رواج بسیاری پیدا کرد و بانی مجلس در تاریخی تعیین شده که معمولا در ایام محرم هر روزه است منزل خود را برای برگزاری روضه اباعبدالله وقف می‌کند.

اگرچه آمار دقیقی از این روضه‌های خانگی در مازندران وجود ندارد، اما به گفته رئیس شورای هیئات مذهبی استان در دهه اول ماه محرم بیش از ۵۰ هزار مراسم روضه خانگی در مازندران برگزار می‌شود و در دهه دوم محرم و ماه صفر هم استمرار دارد.