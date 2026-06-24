روضههای خانگی؛ آیینی از دل مردم دیار علویان تا عمق تاریخ کربلا
برگزاری روضههای خانگی در مازندران بخشی از هویتِ دینی و تاریخی مردم این سرزمین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
برپایی روضه خانگی اباعبدالله از قدیم الأیام زینتبخش خانههای مردم مازندران در ماههای محرم و صفر بود و برپایی آن برای مازندرانیها آنقدر اهمیت داشت که گاهی از سفر، مهمانی و خورد و خوراکشان میگذشتند تا مبادا از برکت برپایی روضه خانگی محروم شوند
روضه خانگی به دلیل سادگی ظاهری در این سالها رواج بسیاری پیدا کرد و بانی مجلس در تاریخی تعیین شده که معمولا در ایام محرم هر روزه است منزل خود را برای برگزاری روضه اباعبدالله وقف میکند.
اگرچه آمار دقیقی از این روضههای خانگی در مازندران وجود ندارد، اما به گفته رئیس شورای هیئات مذهبی استان در دهه اول ماه محرم بیش از ۵۰ هزار مراسم روضه خانگی در مازندران برگزار میشود و در دهه دوم محرم و ماه صفر هم استمرار دارد.