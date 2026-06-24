مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از بهره‌برداری چند طرح مهم عمرانی و ترافیکی پایتخت طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: ۱۷ طرح عمرانی دیگر از جمله طرحهای یادگار امام، بروجردی، دوگاز و شهید ستاری تا پایان شهریورماه افتتاح خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صداقتی، با اشاره به برنامه افتتاح طرح های عمرانی پایتخت، گفت: ظرف یک ماه آینده طرح تعریض خیابان گاندی با هدف رفع گلوگاه ترافیکی، افزایش ظرفیت عبوری و روان‌سازی بار ترافیکی بزرگراه شهید همت به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین طرح پل روددره فرحزاد و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون افتتاح می‌شود.



وی ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح حکیم ـ تعاون در دو بخش زیرسطحی و روسطحی اجرا شده که بخش زیرسطحی آن با هدف تأمین سفرهای عبوری و بخش روسطحی برای بهبود دسترسی‌های محلی بلوار تعاون طراحی شده است.



صداقتی به طرحهای جنوب پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: مرحله نخست طرح شهر آفتاب شامل تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب و آزادراه تهران ـ قم نیز طی یک ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد. این طرح با هدف تأمین دسترسی شهر آفتاب، کهریزک و محلات شمالی و جنوبی آزادراه، رفع گره ترافیکی موجود و تسهیل تردد اجرا شده است. اصلاح دسترسی‌های حرم مطهر امام خمینی نیز از دیگر بخش‌های این طرح به شمار می‌رود.



مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران افزود: زیرگذر میدان سپاه در حدفاصل خیابان خواجه نصیرالدین طوسی تا بزرگراه صیاد شیرازی نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. پس از آن نیز ۱۷ طرح عمرانی دیگر از جمله طرحهای یادگار امام، بروجردی، دوگاز، شهید ستاری، شهید فهمیده و بخشی از طرح بعثت تا پایان شهریور افتتاح و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در باره وضع میدان سپاه گفت:میدان سپاه تهران از سال های گذشته پذیرای جریان های ورودی و خروجی ترافیکی متعددی بود. تلاقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان‌های سپاه و خواجه نصیر در میدان سپاه از یک طرف و محیط اطراف کوچک این میدان و تقاضای ترافیکی عصرگاهی بالای آن از سوی دیگر، منجر به تداخلات عبوری و در نتیجه پس زدگی بار ترافیک تا معابر اطراف از جمله خیابان شریعتی و در ادامه خیابان های بهار و طالقانی می شود.

وی افزود: برای روانسازی ترافیکی این محدوده در منطقه ۷ شهرداری تهران، مقرر شد یک مسیر زیرسطحی، تامین دسترسی خیابان خواجه نصیر به بزرگراه شهید صیاد شیرازی را عهده دار شود. با احداث این زیرگذر که از آبانماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و خیابان خواجه نصیر و گردش های ترافیکی میدان سپاه کاهش می یابد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران مطرح کرد: شروع عملیات اجرایی این طرح در ۵ بخش مختلف تقسیم بندی شد. به منظور اجرای عرشه زیرگذر با طول ۲۴۰ متر به دلیل معارضان متعدد تاسیساتی زیرسطحی و پیچیدگی های انحراف ترافیکی آن با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بود. عملیات اجرایی سازه و سیویل در ۴ بخش از این پروژه به اتمام رسیده است و تنها بخشی از عملیات در شیبراه ورودی زیرگذر که در خیابان خواجه نصیر می باشد، باقیمانده است.

صداقتی گفت: این طرح دارای دو مسیر عبوری یکطرفه است که از خیابان خواجه نصیر غربی به مسیر جنوب به شمال میدان سپاه در بزرگراه شهید صیاد شیرازی متصل خواهد شد. پس از افتتاح این طرح مسیر گردشی غرب به شمال میدان سپاه از سطح صفر به تراز منفی یک انتقال پیدا می کند و با حذف این مسیر، بخش قابل توجهی از ترافیک میدان سپاه کاهش یافته همچنین سرعت ترافیک عبوری مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: این زیرگذر مجهز به شبکه آتش نشانی اطفاء حریق، دوربین های نظارتی کنترل سرعت و شبکه جمع آوری آبهای سطحی است با توجه به پیشرفت بالای ۹۰ درصدی زیرگذر میدان سپاه این طرح تا آخر تیر برقرار افتتاح خواهد شد.