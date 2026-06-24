رئیس مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به اینکه ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است و یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه‌ شکست آمریکا شد، گفت: ایران آماده‌ توافق‌های امنیتی با کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما به باکو، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در باکو با اشاره به اینکه پایگاه‌های نیروهای فرامنطقه‌ای در غرب آسیا نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده منشاء بی ثباتیست، گفت: صلح پایدار نه محصول تسلیم، فشار و ذلت بلکه حاصل اقتدار، عزت و احترام است.

متن سخنرانی دکتر قالیباف در بیستمین اجلاس PUIC به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان

رؤسا و نمایندگان محترم مجالس کشورهای اسلامی

جناب آقای دبیرکل

سلام علیکم

در آغاز از ملت و رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بخاطر میزبانی شایسته این نشست و فراهم سازی بستر گفتگو میان نمایندگان مسلمان تشکر می‌کنم.

همچنین ایام شهادت سبط پیامبر اسلام حضرت سیدالشهدا(ع) را به ملت‌های مسلمان از جمله دو ملت، برادر ایران و آذربایجان و همه آزادگان جهان تسلیت می‌گویم؛ محرم ماهیست که به ما می آموزد: عزت و کرامت هرگز با تسلیم به دست نمی آید بلکه این خون است که بر شمشیر پیروز می‌شود و من امیدوارم با تمسک به راه نورانی امام حسین (علیه السلام) گفتگوی امروز ما در جهت خیر امت اسلامی باشد.

نمایندگان محترم مسلمان؛

بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران یک تجاوز سهمگین را پشت سر گذاشته است. جنگ تحمیلی چهل روزه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران اقدامی جنایتکارانه بود. در این جنایت آشکار رهبر معظم انقلاب اسلامی و عده ای از مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی و بیش از ۳۰۰۰ شهروند ایرانی که اکثر آنان زنان و کودکان بودند، به شهادت رسیدند.

بیش از سی هزار نفر نیز مجروح شدند و زیر ساختهای صنعتی، درمانی، آموزشی، انرژی، حمل و نقل و هزاران واحد خدماتی و مسکونی در ایران هدف حمله قرار گرفت.

مقاومت جانانه نیروهای مسلح و ایستادگی قهرمانانه مردم در خیابان‌ها سبب شد ایران هزینه های شدیدی به آمریکا ورژیم جعلی اسرائیل تحمیل کند. این مقاومت برآمده از ایمان، عامل مأیوس شدن دشمن از دستیابی به اهدافش و وادار کردن او به تسلیم در میدان‌های مبارزه و مذاکره بود.

این جنگ صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه تلاشی سازمان یافته برای تغییر موازنه های راهبردی منطقه و تحمیل اراده بر یک ملت آزاده به شمار می‌رفت. طراحان این تجاوز تصور می‌کردند که می‌توانند از طریق فشار نظامی محاصره عملیات روانی و اقدامات تروریستی ملت ایران را وادار به عقب نشینی کرده و معادلات منطقه را به سود خود بازنویسی کنند. آنچه رخ داد با محاسبات طراحان جنگ در تضاد کامل بود.

ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است و شما دیدید که دنیا چگونه این استقامت و پیروزی را تحسین کرد.

این جنگ اگر چه هزینه های سنگینی بر ملت ما تحمیل کرد اما این حقیقت بنیادین را آشکار ساخت: مقاومت و ایستادگی مردم به عنوان قدرت حقیقی در سخت ترین شرایط محاسبات متجاوزان را بر هم میزند. صلح پایدار نه محصول تسلیم فشار و ذلت بلکه حاصل اقتدار عزت و احترام است.

پیروزی ملت ایران این پیام مهم را به مسلمانان دنیا می‌دهد که حفظ استقلال و عزت ملی در گروی باور به تعالیم انسان ساز اسلامیست. قرآن به ما می آموزد که نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم قرآن به ما می‌گوید: که تا حداکثر توان قوی شوید. قرآن به ما می‌گوید که به کفار تکیه نکنید. قرآن به ما می‌گوید: به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید و همان قرآن به ما می‌گوید: که به اذن الهی عده اندک می توانند بر دشمنان بزرگ غلبه پیدا کنند و تضمین می‌دهد که اگر به خدا ایمان واقعی داشته باشید، شما پیروز خواهید بود و ملت مسلمان ایران با عمل مومنانه خود این دستورات الهی را اجرا کردند.

همکاران گرامی؛

جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج ها و خسارت هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است.

تجربه نشان داد که دیپلماسی زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بر پایه احترام برابری و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها استوار و مستظهر به پشتیبانی مردم باشد. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملتِ شجاع ایران بود؛ تفاهمی که نشان داد گفت و گو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. جمهوری اسلامی ایران از صلح استقبال می‌کند؛ صلحی که بر پایه حقوق ملت‌ها احترام متقابل، تعهدات متوازن و منافع مشروع باشد. بر همین مبنا معتقدیم دفاع مقتدرانه، انسجام ملی و دیپلماسی ، سه رکن مکمل یکدیگرند و تلفیق هوشمندانه آنها، تضمین کننده امنیت و ثبات است.

پیش از آنکه دیگران بر اساس منافع خودمحورانه شان درباره آینده منطقه ما تصمیم بگیرند. این ملت‌ها و دولت‌های منطقه هستند که باید سرنوشت خویش را رقم بزنند.

سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این باورهای بنیادین استوار است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود.

-هیچ کشوری در منطقه امنیت خود را در ناامنی دیگران نخواهد یافت.

- اقتصاد و توسعه در منطقه باید برای همه ملت‌های منطقه باشد.

-ظرفیت‌های عظیم و متنوع جهان اسلام از منابع انرژی و کریدورهای ترانزیتی گرفته تا سرمایه های انسانی و علمی باید در مسیر توسعه پایدار و شکوفایی ملت‌های مسلمان به کار گرفته شود.

همکاران گرامی؛

ما آینده منطقه را نه در تقابل بلکه در تعامل می بینیم؛ نه در حذف بلکه در همزیستی، نه در امنیت وارداتی بلکه در امنیت بومی و مشترک. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همه کشورهای اسلامی بر اساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی، حسن همجواری و منافع مشترک همکاری‌های خود را گسترش دهد.

ایران از هر ابتکار عملی برای شکل گیری سازوکارهای مشترک اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و امنیتی جمعی حمایت کامل می کند.

ما در سخت ترین و پیچیده ترین شرایط دوستان و شرکای راهبردی خود را تنها نگذاشته ایم. برای ما آتش بس در لبنان به اندازه آتش بس در ایران و در ادامه خاتمه جنگ در لبنان به اندازه خاتمه جنگ در ایران اهمیت داشته و دارد و باور داریم که ثبات واقتدار در هر نقطه از جهان اسلام به تقویت عاملیت عزت و ثبات در کل امتِ اسلامی منجر خواهد شد. ما در همین چارچوب، خروج نیروهای نظامی بیگانه از منطقه را یک هدف راهبردی می‌دانیم. تجربه نشان داده است که پایگاه های نیروهای فرامنطقه ای در غرب آسیا نه تنها امنیت پایدار ایجاد نکرده بلکه منشاء بی ثباتیست .

نمایندگان محترم کشورهای اسلامی؛

مفهوم همسایگی نیازمند درک عمیق است. همسایگی صرفاً یک واقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه یک مسئولیت هم هست. کشورهایی که در یک جغرافیای مشترک زندگی میکنند خواه ناخواه در سرنوشت یکدیگر سهیم اند. از این رو هیچ سیاستی که بر پایه حذف تضعیف یا بی ثبات سازی همسایگان طراحی شود، در نهایت به ثبات پایدار برای هیچ طرفی منجر نخواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که آینده منطقه نه در رقابت های فرسایشی بلکه در همکاری‌های ساختاری، اتصال اقتصادی، همگرایی زیر ساختی و گفت و گوهای مستمر سیاسی شکل خواهد گرفت.

همانطور که در میانه جنگ اخیر نیز بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اعلام کرده بودم، ایران با نهایت علاقه مندی به همه کشورهای اسلامی خصوصاً کشورهای منطقه بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام می‌کند که آماده توافق‌های امنیتی است که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و سرزمین های اسلامی برای تمام سرمایه گذاران امن شده و در برابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.

جمهوری اسلامی ایران دست برادری و همکاری خود را به سوی همه کشورهای اسلامی دراز می کند.

همکاران گرامی؛

نمی توان از آینده منطقه سخن گفت و از مسئله فلسطین عبور کرد. فلسطین صرفاً یک موضوع سیاسی یا یک پرونده دیپلماتیک نیست.

تجربه هشتاد سال گذشته نشان داده است که هیچ معماری امنیتی پایدار در غرب آسیا بدون حل عادلانه مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت. صلحی که بر بی عدالتی بنا شود، ثباتی شکننده خواهد داشت و امنیتی که بخشی از منطقه را نادیده بگیرد، دیر یا زود به ناامنی فراگیر تبدیل خواهد شد. از این منظر دفاع از حقوق مشروع ملت مظلوم فلسطین، در مقابل تجاوزات روزمره صهیونیست‌ها صرفاً دفاع از یک آرمان تاریخی نیست؛ بلکه دفاع از منطقیست که بر اساس آن عدالت وثبات دو روی یک سکه اند. این باور امام شهید ما و راهبرد همیشگی ماست که ملت فلسطین همانند همه ملت‌های جهان از حق تعیین سرنوشت با برگزاری یک همه پرسی از ساکنان اصلی آن سرزمین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی برخوردار بوده و تا آن زمان مقاومت ملت فلسطین جلوه ای از دفاع مشروع یک ملت در برابر اشغالگریست.