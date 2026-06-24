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معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: ۲۰ هزار زائر از پایانههای مرزی استان خوزستان جهت شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی عازم عتبات عالیات شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیالله حیاتی با اشاره به آمادگی مرزهای خوزستان برای خدمت رسانی به زوار حسینی افزود: به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی ۲۰ هزار زائر از پایانههای مرزی استان خوزستان عازم کربلای معلی و عتبات مقدسه شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۲۰ هزار زائر ، ۱۴ هزار زائر از پایانه شلمچه و ۶ هزار زائر از پایانه مرزی چذابه وارد کشور عراق شدهاند که در جهت استقبال از زائران و همچنین جابجایی آنان به پایانههای مرزی و بالعکس اقدامات لازم صورت گرفته و ظرفیتها و امکانات استان بسیج شده تا خدمات رسانی شایسته از زوار حسینی انجام شود.