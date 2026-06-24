به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مقصودی گفت: عبور از شرایط بحرانی اقتصاد نیازمند اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی و تولیدی است. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و رکود مواجه است، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و حمایت از بخش‌های مولد می‌تواند زمینه بازگشت ثبات و رشد اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است؛ همچنین کاهش رشد بی‌رویه نقدینگی، جلوگیری از کسری بودجه و هدایت منابع مالی به سمت تولید نیز می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را به بازار‌ها بازگرداند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: حمایت از تولید داخلی و رفع موانع کسب‌وکار از دیگر راهکار‌های اساسی برای عبور از بحران اقتصادی است؛ قطعا تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه بازار‌های جدید نیز نقش مهمی در افزایش درآمد‌های ارزی و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع محدود دارد؛ در کنار موضوعات مذکور، باید بیان کرد که بهبود نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و هدایت درآمد‌های دولت به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به رشد پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد.

مقصودی تاکید کرد: عبور موفق از شرایط کنونی اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، ثبات در سیاست‌گذاری، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور است؛ معتقدم با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولید، می‌توان زمینه خروج از بحران و دستیابی به رشد و توسعه پایدار را فراهم کرد.