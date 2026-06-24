هم‌زمان با فرارسیدن تاسوعای حسینی، مراسم گسترده پخش غذای نذری در شهرک قلعه با حضور هیئت‌های مذهبی، خادمان افتخاری و اهالی منطقه برگزار شد. در این آیین معنوی، بیش از ۱۰ هزار نفر از عزاداران و شهروندان از غذای نذری بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گفته برگزارکنندگان، مراحل تهیه و توزیع غذا از شب گذشته آغاز شده و با مشارکت ده‌ها نفر از خیرین، آشپز‌ها و داوطلبان انجام گرفته است.

مسئولان محلی اعلام کردند که این برنامه هر ساله با هدف گرامیداشت مقام حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی برگزار می‌شود. همچنین تمهیدات لازم برای رعایت نظم، بهداشت و توزیع عادلانه نذورات در نظر گرفته شده بود.