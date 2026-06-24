به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، درتاسوعای حسینی قشرهای مختلف مردم شهرستان گالیکش در قالب دسته جات منظم و منسجم هیئات‌ مذهبی به صورت زنجیرزنی و سینه زنی در خیابان امام خمینی (ره) شهر گالیکش از این شهر وروستاهای این شهرستان به یاد علمدار دشت نینوا حضرت ابوالفضل العباس(ع) که تا پای جان بیرق و نشان اسلام را تا اوج افتخار بر افراشته نگه داشت با نوای گرم مداحان بر سر و سینه زدند .

عزاداران همچنین یاد رهبر شهیدمان ، شهیدان جنگ ۱۲ روزه ، جنگ رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را نیز گرامی داشتند .