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مردم عزادار گالیکش درتاسوعای حسینی به یاد علمدار دشت نینوا حضرت ابوالفضل العباس (ع) بادسته روی با دسته روی وسینه زدنی اشک ماتم ریختند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، درتاسوعای حسینی قشرهای مختلف مردم شهرستان گالیکش در قالب دسته جات منظم و منسجم هیئات مذهبی به صورت زنجیرزنی و سینه زنی در خیابان امام خمینی (ره) شهر گالیکش از این شهر وروستاهای این شهرستان به یاد علمدار دشت نینوا حضرت ابوالفضل العباس(ع) که تا پای جان بیرق و نشان اسلام را تا اوج افتخار بر افراشته نگه داشت با نوای گرم مداحان بر سر و سینه زدند .
عزاداران همچنین یاد رهبر شهیدمان ، شهیدان جنگ ۱۲ روزه ، جنگ رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را نیز گرامی داشتند .