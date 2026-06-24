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مردم ولایتمدار سمنان، در ظهر تاسوعا، به یاد دلاورمردیهای حضرت ابوالفضل العباس (ع) نوحه شهید علقمه را خواندند و در تکیه جهادیه آیین نخل گردانی را برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آئین نخل گردانی در تکیه جهادیه سمنان، از سوگواریهای سنتی مردم این شهر است و بسیاری از ارادتمندان حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس (ع) در ظهر تاسوعا، خود را به تکیه جهادیه میرسانند و با فریادهای لبیک یا حسین (ع)، نخل را که نمادی از تابوت حضرت امام حسین (ع) است، دور تکیه میگرداندند و سینه زنی میکنند.
آئین نخل گردانی تکیه جهادیه سمنان با سابقهای بیش از ۱۰۰ سال با شور و نوای خاصی برگزار میشود.
آئین نخل گردانی تکیه جهادیه سمنان در فهرست آثار معنوی ایران به ثبت رسیده است.