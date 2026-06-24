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بیش از ۶.۸ همت ارزش صندوقهای درآمد ثابت مربوط به معاملات صندوقهای کالایی و بیش از ۴۷.۶ همت آن را ارزش معامله صندوقهای درآمد ثابت و حدود ۱۱.۶ همت آن را صندوقهای سهامی و مختلط تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد در معاملات امروز، ارزش معاملات ETFs به ۶۶ همت رسید. بیش از ۴۷.۶ همت آن را ارزش معامله صندوقهای درآمد ثابت، بیش از ۶.۸ همت آن را ارزش معامله صندوقهای کالایی و حدود ۱۱.۶ همت آن را صندوقهای سهامی و مختلط تشکیل میدهد.
در روز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله ۴۷ هزار و ۶۲۴ و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها مثبت ۸ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان بوده است که بالاترین میزان از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ محسوب میشود.
همچنین ارزش معامله صندوقهای سهامی و مختلط قابل معامله ۱۱ هزار و ۵۹۱ و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها مثبت ۷۳۴ میلیارد تومان بوده است.
ارزش معاملات صندوقهای طلا ۵ هزار و ۳۸۹، نقره ۵۶۴، انرژی ۱۹۹، زعفران ۱۰۴ و املاک ۵۷۶ میلیارد تومان و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها مثبت ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است.
با ثبت رکورد تاریخی ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت در معاملات امروز، ارزش تجمعی ورود پول به ETFها از بازگشایی پس از جنگ تاکنون بار دیگر با ثبت رکورد تاریخی جدیدی به مرز ۸۰ همت رسید.