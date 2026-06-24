پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از اجرای گسترده پویش اطعام حسینی در ایام محرم و صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت :با آغاز ماه محرم پویش "اطعام حسینی" در قالب طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین، تهیه و بسته بندی و توزیع بستههای معیشتی میان نیازمندان و مراکز نیکوکاری با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اجرا میشود و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
مهدی رحمن زاده افزود: در قالب این پویش، زمینه برای مشارکت خیران، هیئات مذهبی و مراکز نیکوکاری در تهیه و توزیع غذای گرم و بستههای معیشتی میان خانوادههای تحت حمایت فراهم میگردد.
وی گفت: پیشبینی میشود امسال ۵۰۰ آشپزخانه در سطح استان در این طرح معنوی مشارکت کنند و بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته در پویش اطعام حسینی اظهار کرد: در قالب پویش اطعام حسینی،۴۱۶ آشپزخانه در استان فعال بود که بیش از ۲ میلیون و ۳۱۸ هزارپرس غذا تهیه و توزیع شد.
رحمن زاده افزود: در بخش بستههای معیشتی نیز سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۸۷بسته تهیه و توزیع شد و امسال پیشبینی میشود این رقم به ۱۵ هزار بسته برسد.