پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام از افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز شهید سلیمانی خبر داد و گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار نفر از این پایانه مرزی عازم عتبات عالیات شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدر دشتیپور با اشاره به روند افزایشی تردد زائران در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: زیرساختهای پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) برای خدماترسانی مطلوب به زائران عتبات عالیات در آمادگی کامل قرار دارد.
وی افزود: آمارها نشاندهنده رشد تقاضای سفر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. دشتیپور با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای حملونقل زائران انجام شده است، تصریح کرد: روزانه بهطور میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، کار جابهجایی مسافران را از سراسر کشور به مقصد مرز مهران و بالعکس بر عهده دارند.