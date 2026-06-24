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دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، بار دیگر به محلی برای تبلور ایمان، شور و شعور حسینی بدل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در میان خیل عظیم عزادارانی که با دلی سوخته و چشمانی اشکبار در دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان گرد هم آمده بودند، فریاد کوبنده و آسمانی «یا لثارات الحسین» در فضای شهر طنینانداز شد.
این شعار که قرنهاست نماد استغاثه برای خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) و تجلی استمرار راه عاشورا تا ظهور منجی عالم بشریت، حضرت ولیعصر (عج) است، در عزاداری امسال زنجان، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت.
عزاداران حسینی، در حالی که پرچمهای «یا حسین» را بر دوش داشتند، با گره زدن یاد و نام مظلوم کربلا با آرمانهای انقلاب اسلامی و یاد «رهبر شهیدشان»، جلوهای تماشایی از ولایتمداری و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.