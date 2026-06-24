به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در پی درخشش افتخارآفرین هادی شرفبیانی در چهل‌وششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان‌پهلوان تختی و کسب مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم، فرماندار شهرستان از این قهرمان شایسته کردستانی تجلیل و قدردانی کرد.

فرماندار موفقیت شرفبیانی را «نمادی از غیرت، تلاش و توانمندی جوانان ورزشکار کردستان» دانست و تأکید کرد که این پیروزی ارزشمند، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش استان افزود.

هادی شرفبیانی با ارائه چهار پیروزی پیاپی برابر حریفانی از مازندران، البرز، تهران و خراسان رضوی و برتری ۳ بر ۲ در دیدار نهایی، توانست عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کند و بار دیگر نام کردستان را در میادین ملی و بین‌المللی طنین‌انداز سازد.

فرماندار در پایان پیام خود، برای این قهرمان ملی و سایر ورزشکاران استان در مسیر موفقیت‌های آینده آرزوی توفیق کرد.