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از پوستر رسمی مجموعه تلویزیونی «سرخدار»، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعهای ۲۷ قسمتی «سرخدار»، به کارگردانی و تهیهکنندگی مسعود فرخنده و نویسندگی اکبر روح و سارا رشیدی، تولیدشده است.
مجموعه «سرخدار»، محصول صداوسیمای مرکز مازندران به سفارش سیمای استانهاست و با محوریت حفاظت از منابع طبیعی و جنگلها، روایتی اجتماعی را در فضای بومی شمال کشور دنبال میکند.
عمار تفتی، سلمان خطی، مجید پتکی، علیرضا اوسیوند، میلاد میرزایی، منوچهر علیپور، فریده دریامج، حمیدرضا ابراهیمی، مریم خدارحمی، افشین سنگچاپ، سپیده پهلوانزاده، مرتضی زارع، مهیار مجیب، مبین رستگار، زندهیاد مهرداد فلاحتگر، بهمند امیرسلیمانی، میلاد حسینپور، ارشیا توکلی، شووار کریمزاده، نگار محمدی، پرنیا خانرمکی، حسین گنجی، هادی اصغری و امیر سالاری در این سریال بازی کردهاند.
مجموعه تلویزیون «سرخدار»، هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.