عمده طرحهای عمرانی گچساران و باشت مشکل اعتباری ندارند
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر طرحهای عمرانی و توسعهای گچساران و باشت از نظر اعتباری با مشکل مواجه نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در هفتمین نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستانهای استان و سومین جلسه ویژه طرح های عمرانی و اقتصادی گچساران و باشت، گفت: در این جلسه، طرحهای حوزههای بهداشت و درمان، آب، جهاد کشاورزی و اوقاف شهرستان گچساران بررسی شد.
غلامرضا تاجگردون افزود: منابع اعتباری استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و طرحهای بررسیشده با مشکل مالی مواجه نیستند، بلکه عمده مشکلات به مسائل اجرایی، هماهنگی بین دستگاهها و فرآیندهای اداری بازمیگردد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ادامه داد: برخی دستگاهها بهصورت جزیرهای عمل میکنند و همین موضوع موجب شده مردم از ظرفیتها و منابع موجود به شکل مطلوب بهرهمند نشوند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی بر تداوم برگزاری این نشستها تأکید کرد و گفت: در چند سال گذشته ۶ طرح بزرگ برای توسعه استان تعریف شده که تعدادی از آنها وارد مرحله اجرایی شدهاند و عملیات اجرایی سایر طرحها نیز در ماههای آینده آغاز می شود.
تاجگردون این طرحها را نویدبخش توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: مهمترین طرح های در دست اجرا در شهرستانهای گچساران و باشت شامل تونل دیل، جادههای اصلی، طرحهای آبرسانی باشت و لیشتر و همچنین طرح بزرگ انتقال آب چمشیر است.
وی بیان کرد: اعتبار مرحله نخست طرح انتقال آب چمشیر حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و تمامی اقدامات مقدماتی آن انجام شده است و در حال حاضر جذب سرمایهگذار برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم گچساران و باشت با تأکید بر ظرفیت های بزرگ اقتصادی منطقه، خواستار همکاری حداکثری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع سرمایهگذاران و تسریع در اجرای طرحهای تعریفشده شد.
غلامرضا تاجگردون افزود: شهرستان گچساران دارای ظرفیتهای اقتصادی بسیار بالایی در سطح ملی است که باید با برنامهریزی درست، این ظرفیتها را به مرحله بهرهبرداری واقعی برسانیم.
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس با اشاره به تعریف ۱۳ طرح اقتصادی در این شهرستان افزود: امیدواریم بهزودی طرحهای بیشتری به این فهرست اضافه شود. از مسئولان و دستگاههای اجرایی درخواست دارم برای اجرای بیوقفه این طرح ها، نهایت همکاری را به کار بگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت اشتغالزایی، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور، عدم گردش پول و نبود فرصتهای شغلی است؛ اگر بتوانیم با اجرای این طرحها، گردش مالی در منطقه را افزایش دهیم، آینده روشنی برای جوانان و نسلهای آینده خواهیم داشت.
تاجگردون همچنین با قدردانی از صبر و تلاش سرمایهگذاران بیان کرد: بخش خصوصی شاهرگ حیاتی اقتصاد است و آینده رفاه مردم به فعالیت این بخش بستگی دارد. دستگاههای اجرایی موظفند با رفع چالشهای سرمایهگذاران، از این بخش حمایت کنند تا طرح ها با سرعت بیشتری پیش بروند.