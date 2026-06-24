ویه و بویراحمد ، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در هفتمین نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستان‌های استان و سومین جلسه ویژه طرح های عمرانی و اقتصادی گچساران و باشت، گفت: در این جلسه، طرح‌های حوزه‌های بهداشت و درمان، آب، جهاد کشاورزی و اوقاف شهرستان گچساران بررسی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ یل

غلامرضا تاجگردون افزود: منابع اعتباری استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و طرح‌های بررسی‌شده با مشکل مالی مواجه نیستند، بلکه عمده مشکلات به مسائل اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و همین موضوع موجب شده مردم از ظرفیت‌ها و منابع موجود به شکل مطلوب بهره‌مند نشوند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی بر تداوم برگزاری این نشست‌ها تأکید کرد و گفت: در چند سال گذشته ۶ طرح بزرگ برای توسعه استان تعریف شده که تعدادی از آن‌ها وارد مرحله اجرایی شده‌اند و عملیات اجرایی سایر طرح‌ها نیز در ماه‌های آینده آغاز می شود.

تاجگردون این طرح‌ها را نویدبخش توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: مهم‌ترین طرح های در دست اجرا در شهرستان‌های گچساران و باشت شامل تونل دیل، جاده‌های اصلی، طرح‌های آبرسانی باشت و لیشتر و همچنین طرح بزرگ انتقال آب چم‌شیر است.