به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری است، فردا (پنج شنبه ۴ تیر) با ۶ دیدار پیگیری می‌شود.

برنامه مسابقات روز پنج شنبه ۴ تیر (به‌وقت ایران) به‌شرح زیر است:

مغرب - هائیتی، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا (گروه C)

اسکاتلند - برزیل، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هاردراک میامی (گروه C)

آفریقای جنوبی - کره‌جنوبی، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای مونتری (گروه A)

جمهوری چک - مکزیک، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی (گروه A)

کوراسائو - ساحل عاج، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا (گروه E)

اکوادور - آلمان، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف نیویورک (گروه E)

امشب چهارشنبه نیز از گروه B دو دیدار همزمان از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود که طی آن سوئیس و کانادا در ورزشگاه بی‌سی‌پِلیس ونکوور با هم دیدار می‌کنند و بوسنی و هرزگوین و قطر در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف یکدیگر خواهند رفت.