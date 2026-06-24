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هفته دوم مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ روز پنج شنبه در سه گروه به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری است، فردا (پنج شنبه ۴ تیر) با ۶ دیدار پیگیری میشود.
برنامه مسابقات روز پنج شنبه ۴ تیر (بهوقت ایران) بهشرح زیر است:
مغرب - هائیتی، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا (گروه C)
اسکاتلند - برزیل، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هاردراک میامی (گروه C)
آفریقای جنوبی - کرهجنوبی، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بیبیویای مونتری (گروه A)
جمهوری چک - مکزیک، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی (گروه A)
کوراسائو - ساحل عاج، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا (گروه E)
اکوادور - آلمان، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه متلایف نیویورک (گروه E)
امشب چهارشنبه نیز از گروه B دو دیدار همزمان از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار میشود که طی آن سوئیس و کانادا در ورزشگاه بیسیپِلیس ونکوور با هم دیدار میکنند و بوسنی و هرزگوین و قطر در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف یکدیگر خواهند رفت.