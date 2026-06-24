به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با تاسوعای حسینی، سرپرست هیئت عزاداران حسینی «نینوا صفائیه» یزد به نمایندگی از خیل عزاداران و سینه‌زنان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این هیئت، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را در قالب پویش «نذر حسینی» برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

سرپرست هیئت گفت: معتقدیم بهترین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آن است که در کنار اشک بر مصائب اهل بیت (ع)، گره‌ای از زندگی یک انسان نیز باز شود و به همین نیت و به نمایندگی از عزاداران و سینه‌زنان این هیئت، تصمیم گرفتیم سهمی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشته باشیم تا خانواده‌ای در این روز‌های عزاداری چشم‌انتظار عزیز خود نماند.

وی افزود: پویش «نذر حسینی» فرصتی ارزشمند است تا هیئت‌های مذهبی پیام انسان‌ساز عاشورا را از عرصه گفتار به میدان عمل بیاورند و نشان دهند که مکتب امام حسین (ع) همواره منشأ امید، کرامت و دستگیری از نیازمندان بوده است.