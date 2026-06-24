\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06f2\u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0628\u0647 \u06f6 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u060c \u062c\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u0644\u0642\u06cc \u06af\u0641\u062a:\n\u0645\u0631\u062d\u0648\u0645\u0647 \u00ab\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0642\u0631\u0634\u06cc\u00bb \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0645\u0631\u06af \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0648 \u06a9\u0633\u0628 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0634\u060c \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0635\u0631\u06cc\u0647 \u062a\u062d\u062a \u0639\u0645\u0644 \u062c\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u06a9\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u06a9\u0628\u062f \u0648 \u0642\u0633\u0645\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a \u0648\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627 \u0634\u062f.