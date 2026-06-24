به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مردم کربلایی کرمانشاه در روز تاسوعای حسینی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ثارالله (ع) نشان می‌دهند.

مردم با برپا کردن مراسم عزای حسینی در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، تکایا، هیات‌های مذهبی و منازل و به حرکت درآوردن دسته جات عزاداری در سطح میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌ها فرا رسیدن تاسوعای حسینی را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تسلیت و تعزیت گفتند.

عاشقان حسینی در روزتاسوعا که به یاد رشادت‌های علمدار دشت کربلا به نام حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس (ع) نامگذاری شده است با عزاداری در رثای علمدار باوفا نهضت عاشورا به جانباز دشت کربلا عرض ارادت می‌کنند.