شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: در ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، پرواز‌های فرودگاه مهرآباد در روز ۱۲ و ۱۵ تیر متوقف کامل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های کشور را همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، فرودگاه مهرآباد تهران روز ۱۲ تیر و ۱۵ تیرماه هیچ‌گونه پذیرش و جابه‌جایی مسافر نخواهد داشت و پروازها در این دو روز متوقف کامل است. همچنین در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، این فرودگاه با ظرفیت محدود به مسافران خدمات‌رسانی خواهد کرد. در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ تیر نیز محدودیت‌های عملیاتی در پذیرش و جابه‌جایی مسافر اعمال می‌شود.

فرودگاه مشهد نیز روز ۱۷ تیر شاهد محدودیت‌های عملیاتی در پذیرش و اعزام خواهد بود و در روز ۱۸ تیرماه پروازها در این فرودگاه متوقف کامل اعلام شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ تیر، محدودیت‌های پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.

شرکت فرودگاه‌ها از مسافران گرامی درخواست کرده است پیش از اعزام به فرودگاه، وضع پرواز خود را از طریق شرکت‌های هواپیمایی یا اطلاعات پرواز فرودگاه استعلام نمایند.