به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی تا نیمه هفته آینده در سراسر استان جو پایدار و آسمانی صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعداز ظهر گاهی همراه با وزش باد به نسبت شدید و احتمال گردوخاک محلی در سراسر استان پیش بینی می‌شود.

برای دو روز آینده هم دمای کمینه در استان کاهش دارد.

همچنین مناطق شمال وشرقی استان در آران وبیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خوروبیابانک، دولت آباد برخوار، زواره، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز، ورزنه واصفهان تحت تاثیر گردوخاک است.

همچنین احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید واختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در محور‌های کویری و برون شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی پیش بینی می‌شود.